Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş Mogaz, Selka Eskişehir Hentbol'u 36-24 yenerek finale çıktı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş Mogaz'ın 16-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede de oyunda üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Mogaz, salondan 36-24 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak Hentbol Türkiye Kupası finalinde mücadele etmeye hak kazanan ilk takım oldu.

"Yarın da iyi oyun ve galibiyet için oynayacağız"

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Beşiktaş Mogaz'ın antrenörü Müfit Arın, kendileri için skorun çok önemli olmadığını ifade ederek, "Bizim için önemli olan yenmekti. Bugün özelikle savunmada çok disiplinli bir Beşiktaş vardı. Oyunun başlarında savunma disiplini biraz oturmadı ama tahmin ediyorum 10 ya da 15. dakikadan sonra takımın savunma disiplini oturdu. Hızlı çıkışlarla basit goller bulduk." dedi.

Buldukları basit gollerin kendilerini rahatlattığını aktaran Arın, "İki takım da iyi mücadele etti. Şanslıydık galip geldik. Beşiktaş'ın hedefleri hiç bitmiyor. Yarın da iyi oyun ve galibiyet için oynayacağız. Sahada iyi mücadele eden, şansı iyi olan kazanacak. Yarın da bunu istiyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." şeklinde konuştu.