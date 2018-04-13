Demba Ba'dan transfer iddialarına flaş yanıt! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'dan iddialarına flaş yanıt!

    Demba Ba'dan transfer iddialarına flaş yanıt!

    Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba, hakkında Beşiktaş'la 2 yıllık imza atacağına dair çıkan transfer iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:15
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