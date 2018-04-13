Çebi: "Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir" – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Çebi: "Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir"

    Çebi: "Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir"

    'in 29. haftasında T.M. Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden 'ta İkinci Başkan maçın ardından yaptığı açıklamada ligde her türlü sürpriz sonuçların alınabileceğini dile getirdi.

    'in 29. haftasında T.M. Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden 'ta İkinci Başkan maçın ardından yaptığı açıklamada ligde her türlü sürpriz sonuçların alınabileceğini dile getirdi.

    'ın ikinci başkanı 3-0 kazandıkları maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, düşmemeye oynayan takımların sayısının arttığını dile getirerek artık her maçın çekişmeli geçeceğini belirtti. Çebi, "Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir" dedi.

    Bir gazetecinin yarı final rövanşında ile karşılaşacaklarını hatırlatması üzerine Çebi, "Biz nasıl 'yi iyi ağırladıysak, öyle olduğunu düşünüyoruz, aynı şeyi orada göreceğimizi ümit ederek gidiyoruz. Türk futbolunun artık güzelliklere ihtiyacı var. Birbirimizi ağırladığımız, saygı ve sevgiyle birbirimize değer verdiğimiz bir ortamla karşılaşacağımızı orada ümit ediyorum" diye konuştu.
    Çebi, hafta sonu Galatasaray-Medipol maçı hakkında bir tahmini olup olmadığının sorulması üzerine, "Ben bir tek Beşiktaş maçlarıyla ilgili konuşabilirim" şeklinde cevap verdi.

    Müsabakanın sonucunun şampiyonluk yarışına çok etki edeceğinin hatırlatılması üzerine Çebi, "Çok etki edecek ama onların da taraftarı var burada, ben gönül koyacak bir cümle kurmak istemiyorum. Ama söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş'ın hayrına olan bir sonuç olur inşallah."
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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