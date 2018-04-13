Büyük kapışma – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Büyük kapışma

    Büyük kapışma

    Önceki akşam Real Madrid'e 2 gol atarak bir kez daha kalitesini gösteren Mario Mandzukic için Süper Lig iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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