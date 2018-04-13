Beşiktaş - Akhisarspor maçında ilk 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    - Akhisarspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

    Beşiktaş - Akhisarspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

    'in 29.haftsında , deplasmanda Akhisar'a konuk oluyor

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.

    Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı üçüncü, 34 puanlı Teleset Mobilya Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, , Tosic, Adriano, Caner, , Atiba, Quaresma, , Babel, .

    Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov.

    Ligde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerse yeni bir galibiyet serisine başlamış olacak.

    Cezalılar dönüyor

    Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor.

    Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup, Akhisar deplasmanında oynayabilecek.

    Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Quaresma, kart görmesi halinde gelecek haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yine yalnız bırakacak.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:09
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