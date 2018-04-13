Beşiktaş - Akhisarspor maçında ilk 11'ler belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 29.haftsında Beşiktaş, deplasmanda Akhisar'a konuk oluyor
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.
Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı Beşiktaş üçüncü, 34 puanlı Teleset Mobilya Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Pepe, Tosic, Adriano, Caner, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov.
Ligde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerse yeni bir galibiyet serisine başlamış olacak.
Cezalılar dönüyor
Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor.
Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup, Akhisar deplasmanında oynayabilecek.
Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Quaresma, kart görmesi halinde gelecek haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yine yalnız bırakacak.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:09
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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