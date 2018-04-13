Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Akhisar'ı 3-0 mağlup etti

    Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti

    'in 29.haftsında , deplasmanda konuk olduğu Akhisar'ı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

    29. haftanın açılış maçında Akhisar'ı 3-0 mağlup etti ve Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının olduğu haftayı avantajlı bir şekilde kapattı.

    Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

    Golden sonra da oyundaki üstünlüğü elinde bulunduran siyah beyazlılar bu sefer de 20. dakikada Alvaro 'nun golüyle skoru 2-0 yaparak ilk yarıyı tamamladı.

    İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.

    Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı...

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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