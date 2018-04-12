Vodafone Park 2 yaşında – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    2 yaşında

    Vodafone Park 2 yaşında

    Türkiye’de ilk yılında iki şampiyonluk gören ilk ve tek stadyum olan iki yaşına bastı. Vodafone Park, 2016’da “Yılın En ” seçildi

    'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan , 2 yaşına girdi. BJK İnönü Stadı'nın yıkılmasıyla inşa edilen Dolmabahçe'deki 41 bin kişi kapasiteli yeni stadyum, 2016'da 'de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını futbolseverlere açtı. Açılışından bu yana kısa sürede Beşiktaş'ın iki lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2019'da maçına ev sahipliği yapacak.

    İNŞAATI 2.5 YIL SÜRDÜ
    Mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra akıllı stadyum altyapısıyla da dünyaya örnek olan Vodafone Park, 2016'da StadiumDB. com tarafından "Yılın En " seçilirken, 2017'de "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" ödülünü kazandı. Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da açılan Vodafone Park, ilk günden itibaren atmosferi ve taraftar coşkusu, ekosistemi ve akıllı stadyum altyapısı ile tüm dünyanın beğenisini kazandı.

    GURUR DUYUYORUZ
    Başkan , Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Orman, "Gelecekte de bu önemli yapıyı hem iyi bakarak hem de günden güne geliştirerek, gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak Beşiktaş'ın geleceğine miras bırakmak istiyoruz. Bu önemli kompleks, hizmete açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak önemli ödüllere de layık görüldü" diye konuştu.

    AKSOY: MUTLUYUZ
    Beşiktaş Kulübü ile 5 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şu ifadeleri kullandı: "Vodafone Park'a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Bu altyapıyı Avrupa'da bir ilk olarak planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Park'ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz, çok mutluyuz"
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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