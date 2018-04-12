Vodafone Park 2 yaşında
Türkiye’de ilk yılında iki şampiyonluk gören ilk ve tek stadyum olan Vodafone Park iki yaşına bastı. Vodafone Park, 2016’da “Yılın En İyi Stadyumu” seçildi
Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, 2 yaşına girdi. BJK İnönü Stadı'nın yıkılmasıyla inşa edilen Dolmabahçe'deki 41 bin kişi kapasiteli yeni stadyum, 11 Nisan 2016'da Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını futbolseverlere açtı. Açılışından bu yana kısa sürede Beşiktaş'ın iki lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2019'da UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
İNŞAATI 2.5 YIL SÜRDÜ
Mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra akıllı stadyum altyapısıyla da dünyaya örnek olan Vodafone Park, 2016'da StadiumDB. com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu" seçilirken, 2017'de "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" ödülünü kazandı. Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da açılan Vodafone Park, ilk günden itibaren atmosferi ve taraftar coşkusu, ekosistemi ve akıllı stadyum altyapısı ile tüm dünyanın beğenisini kazandı.
GURUR DUYUYORUZ
Başkan Fikret Orman, Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Orman, "Gelecekte de bu önemli yapıyı hem iyi bakarak hem de günden güne geliştirerek, gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak Beşiktaş'ın geleceğine miras bırakmak istiyoruz. Bu önemli kompleks, hizmete açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak önemli ödüllere de layık görüldü" diye konuştu.
AKSOY: MUTLUYUZ
Beşiktaş Kulübü ile 5 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şu ifadeleri kullandı: "Vodafone Park'a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Bu altyapıyı Avrupa'da bir ilk olarak planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Park'ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz, çok mutluyuz"
İNŞAATI 2.5 YIL SÜRDÜ
Mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra akıllı stadyum altyapısıyla da dünyaya örnek olan Vodafone Park, 2016'da StadiumDB. com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu" seçilirken, 2017'de "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" ödülünü kazandı. Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da açılan Vodafone Park, ilk günden itibaren atmosferi ve taraftar coşkusu, ekosistemi ve akıllı stadyum altyapısı ile tüm dünyanın beğenisini kazandı.
GURUR DUYUYORUZ
Başkan Fikret Orman, Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Orman, "Gelecekte de bu önemli yapıyı hem iyi bakarak hem de günden güne geliştirerek, gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak Beşiktaş'ın geleceğine miras bırakmak istiyoruz. Bu önemli kompleks, hizmete açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak önemli ödüllere de layık görüldü" diye konuştu.
AKSOY: MUTLUYUZ
Beşiktaş Kulübü ile 5 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şu ifadeleri kullandı: "Vodafone Park'a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Bu altyapıyı Avrupa'da bir ilk olarak planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Park'ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz, çok mutluyuz"
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Vodafone Park 2 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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