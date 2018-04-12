Talisca'ya bir talip daha! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ya bir talip daha!

    Talisca'ya bir talip daha!

    'ın 'dan bonservisini alabilmek için büyük uğraş verdiği Anderson 'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu öne sürüldü.

    Siyah-beyazlıların 21 milyon Euro karşılığında 'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.

    Tutto Mercato sitesinin haberine göre; Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Brezilyalı yıldıza yatırım yapmak istiyor.

    Haberde, Talisca'yla ilgilenen diğer kulüpler arasında , Monaco, ve Milan'ın da olduğu yazıldı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:31
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