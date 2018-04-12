Talisca'ya bir talip daha!

Siyah-beyazlıların 21 milyon Euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Tutto Mercato sitesinin haberine göre; Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Brezilyalı yıldıza yatırım yapmak istiyor.

Haberde, Talisca'yla ilgilenen diğer kulüpler arasında Manchester United, Monaco, Juventus ve Milan'ın da olduğu yazıldı.