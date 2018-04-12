Talisca'ya bir talip daha!
Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini alabilmek için büyük uğraş verdiği Anderson Talisca'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların 21 milyon Euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.
Tutto Mercato sitesinin haberine göre; Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Brezilyalı yıldıza yatırım yapmak istiyor.
Haberde, Talisca'yla ilgilenen diğer kulüpler arasında Manchester United, Monaco, Juventus ve Milan'ın da olduğu yazıldı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:31
-
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
-
Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
-
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Talisca'ya bir talip daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.