Güvenç Kurtar: "Şenol hocanın işi kolay değil" – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : "Şenol hocanın işi kolay değil"

    Güvenç Kurtar: "Şenol hocanın işi kolay değil"

    Türk futbolunun önemli isimlerinden , haber1903'e konuştu.

    Türk futbolunun önemli isimlerinden , haber1903'e konuştu. Kurtar, "Bu haftaki kadroyu herkes merakla bekliyor. Quaresma'nın cezası bitti. Aynı zamanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan da dönüyor. 4 tane oyuncu daha oynayacak durumda. 'ın tüm maçlarını kazanması lazım. Şenol hocanın işi zor" dedi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güvenç Kurtar: "Şenol hocanın işi kolay değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN