Güvenç Kurtar: "Şenol hocanın işi kolay değil"
Türk futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, haber1903'e konuştu.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, haber1903'e konuştu. Kurtar, "Bu haftaki kadroyu herkes merakla bekliyor. Quaresma'nın cezası bitti. Aynı zamanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan da dönüyor. 4 tane oyuncu daha oynayacak durumda. Beşiktaş'ın tüm maçlarını kazanması lazım. Şenol hocanın işi zor" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Güvenç Kurtar: "Şenol hocanın işi kolay değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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