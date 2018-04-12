Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.
Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı Beşiktaş üçüncü, 34 puanlı Teleset Mobilya Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.
Ligde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerse yeni bir galibiyet serisine başlamış olacak.
CEZALILAR DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor.
Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup, Akhisar deplasmanında oynayabilecek.
Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Quaresma, yarın kart görmesi halinde gelecek haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yine yalnız bırakacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:52
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ ADAM GELECEK OLSA TÜRKİYEYE İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLUR ! SİZE SORUYORUM FUTBOLCUSUNUZ AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
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Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
SINIZ. YOKSA GS YIN İŞİ ZOR. GÜN BU GÜN SN ABDÜRAHİM BAŞKAN BU VERİMSİZ FUTBOLCULARIN KAZANILMASI SANA DÜŞÜYOR. YOKSA KİMSE BU İŞİ YAPAMAZ. GS YI İMPARATOR VE SEN ŞAMPİYON YAPMALI
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Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
MASI GEREKEN BİR OYUNCU. BU ADAMI GS DA İMPARATOR OYNATAMAZSA KİMSE OYNATAMAZ. AMA ŞU ANA KADARDA GS DA BAŞARISIZ. BU OYUNCU MAÇ ALMALI MAÇ. HER ŞEYE RAĞMEN KAZANIL
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