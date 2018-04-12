Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor

    Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor

    , 'de 29. haftanın açılış maçında ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek.

    Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, önündeki takımlar ile 'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.

    'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı üçüncü, 34 puanlı ise averajla 11. sırada bulunuyor.

    Ligde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ve maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerse yeni bir galibiyet serisine başlamış olacak.

    CEZALILAR DÖNÜYOR
    Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor.

    Fenerbahçe ile yapılan maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan 'nın yanı sıra, cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan , ve , Akhisar deplasmanında oynayabilecek.

    Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Quaresma, yarın kart görmesi halinde gelecek haftaki Evkur maçında takımını yine yalnız bırakacak.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN