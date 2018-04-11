Volkan Şen bombası!
Atiker Konyaspor forması giyen Volkan Şen hakkında gündemi bomba bir iddia ortaya atıldı.
Kariyerindeki en büyük sıçramayı Bursaspor'da gerçekleştiren Volkan, 2009/2010 sezonunda yeşil-beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de görev alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında Konyaspor'a transfer oldu. Volkan Şen Konyaspor formasıyla çıktığı 3 maçta; 1 gol, 1 asist kaydetti. (Ajansspor)
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
calbekemanci bonservisini almak sorun değil avrupalılar için adam takımı sahada 10 kişi bıracak ruha sahip ruh gibi sahada 2 pasa kimse 12 milyon vermez
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