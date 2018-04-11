Volkan Şen bombası! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    bombası!

    <a href="/index/volkan-sen?id=027286bf-810a-47be-b51a-760916b43a07" class="" rel="tag">Volkan Şen</a> bombası!

    Atiker forması giyen hakkında gündemi bomba bir iddia ortaya atıldı.

    'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan için 'ın nabız yokladığı öğrenildi. Gelecek sezon için ilk olarak Mertcan Çam'ı eden siyah-beyazlıların 'le de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

    Kariyerindeki en büyük sıçramayı 'da gerçekleştiren Volkan, 2009/2010 sezonunda yeşil-beyazlı takımla şampiyonluğu yaşadı. ve 'de de görev alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında 'a oldu. formasıyla çıktığı 3 maçta; 1 gol, 1 asist kaydetti. (Ajansspor)
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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