Manuel Fernandes'ten Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Lokomotiv Moskova'ya transfer olan ve bu sezon sergilediği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen Manuel Fernandes'in kulübüyle sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak edilirken, Porfekizli futbolcudan flaş bir Beşiktaş itirafı geldi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen Manuel Fernandes'in kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Lokomotiv Moskova yönetimi ise performansından son derece memnun olduğu Portekizli futbolcuyla sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Manuel Fernandes'in Beşiktaş'ı özlediği iddia edildi.



"BEŞİKTAŞ'I ÖZLEDİM"

Ocak ayında İtalya Serie A takımlarından Inter'in istediği dönemde cevap verecek zamanı olmadığını söyleyen Manuel Fernandes'in geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede, "Burada mutluyum. Devam eden kontratım var ama acele etmek istemiyorum. Açıkçası Portekiz'e dönmek de gelecek planlarım arasında. Ancak itiraf etmeyeliyim ki, her ne kadar olaylı bir şekilde ayrılsam da Beşiktaş taraftarını ve Beşiktaş'ı da özledim. Tabi ki o kapı benim için kapandı ama Beşiktaş'ta kötü olduğu kadar güzel günlerim de oldu." dediği öne sürüldü.

MANUEL FERNANDES'İN PERFORMANSI

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Ligi'nde 24 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 10 maçta 6 golü bulunan Portekizli futbolcu toplamda 36 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.