Yenilmez armada! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yenilmez armada!

    Yenilmez armada!
    'ın kaptanı yenilgi yüzü görmüyor! , son olarak 5-1 kazanılan maçında 11 başlayan tecrübeli orta saha oyuncusunun forma giydiği son 27 maçı da kaybetmedi. Geçen sezon oynadığı 17, bu sezon da 10 maçta mağlubiyet yaşamayan Necip, son olarak şampiyonluğun garantilendiği 2015-16 sezonunun son maçında 'ya karşı yenilgi gördü.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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