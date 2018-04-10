Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için Medel diyeti!
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Siyah-beyazlı takıma geldiğinde kiloları dikkat çekmişti. Ancak kısa sürede kilolarından kurtuldu. Peki bunun sırrı neydi?
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:46
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Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel
Toplam 2
Yorum
gs gercekten ligimizin cok ustunde bir oyuncu.
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Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel
Toplam 2
Yorum
gs gercekten ligimizin cok ustunde bir oyuncu.
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Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ve Yönetimi resmen göreve başladı
Toplam 2
Yorum
ts hayırlı olsun.doğru adımlar ve hayırlı kararlar almanızı temenni ediyorum.hoca konusunda da Tolunay kafkas dışında iyi bir hoca anlaşılır in
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