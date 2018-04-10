Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için Medel diyeti! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için diyeti!

    Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için Medel diyeti!

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Siyah-beyazlı takıma geldiğinde kiloları dikkat çekmişti. Ancak kısa sürede kilolarından kurtuldu. Peki bunun sırrı neydi?

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:46
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