Talisca'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan transfer açıklaması

    Talisca'dan transfer açıklaması

    Attığı gollerle Kartal'ı uçuran ve kısa sürede siyahbeyazlı renklerle özdeşleşen Talisca'nın takımda kalması için taraftarlar adeta kampanya başlattı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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