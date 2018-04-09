Oğuzhan Özyakup'un talipleri artıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'un talipleri artıyor

    Oğuzhan Özyakup'un talipleri artıyor

    İngiliz basını, Oğuzhan Özyakup'un Ada'ya transfer olacağı haberleri ile çalkalanıyor. Daily Mirror gazetesi, Everton'dan sonra Newcastle United'ın da Beşiktaş'ın yıldızı için devreye girdiğini yazdı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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