Olimpik Lyon'un Metz'i mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak yıldızlaşan Marcelo, açıklamalarda bulundu.
''BEŞİKTAŞ'TA BUNU YAPMIŞTIM''
Metz ağlarını 2 kez havalandıran Brezilyalı savunma oyuncusu, ''Takımım adına iki gol attığım için mutluyum. İşimizi yaptık ve Lyon'a 3 puan ile dönüyoruz. Beşiktaş ile daha önce aynı maçta 2 gol atmayı başarmıştım.'' sözlerini kullandı.
Marcelo, Beşiktaş formasıyla 2015-16 sezonunda şampiyonluğun belirlendiği maçta Osmanlıspor ağlarını 2 kez havalandırmıştı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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