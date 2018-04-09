Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    : " için kanımı akatırım"

    Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"

    Tatlıses’in “Fenerbahçeliyim” dediğini iddia ettiği , damardan girdi

    Sanatçı , Afrin'de askerlerimizi ziyaret ettiği sırada ile konuştuğunu ve siyah-beyazlı yıldızın kendisine, "Fenerbahçeliyim" dediğini belirtti. Milli futbolcu, Tatlıses'in bu iddiasına Beyaz TV ekranlarından şu yanıtı verdi: "Ben bu formayı sırtımda taşıdığım andan itibaren 'ın bir parçasıyım. Beşiktaş için sahada gerekli mücadeleyi her zaman veriyorum. Akıtılması gereken bir kan varsa, sahada onu akıtmaya her zaman hazırım. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes benim özellikle maçlarında nasıl performans sergilediğime bir baksın."
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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