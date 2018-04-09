Brahimi'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi hakkında menajeri Luis Alonso’dan açıklama geldi. Alonso, Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi'nin İspanya temsilcisi Luis Alonso, oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Brahimi'nin Türkiye'ye gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Alonso, 'Brahimi'nin Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Şu anda Türkiye'ye gelmesi imkansız. Yakın gelecekteki kariyerinde Türkiye'yi düşünmüyor' dedi.
Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı iki maçta da görev yapan Cezayirli yıldız oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Yacine Brahimi'nin Porto ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Brahimi, Porto formasıyla bu sezon çıktığı toplam 43 maçta 10 gol 10 asistlik performans sergiledi. (Akşam)
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:05
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Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 İyi güzel de ne yapalım. Maalesef kısmen de olsa haklısın. Ancak her toplumda böyleleri çıkar, bizde daha çok.
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Hagi Vs Alex Bakın Bi
Toplam 96
Yorum
mako Şampiyonlar ligi gol krallığı Alex in iki asist ve ıffhs ödülünü yer yutar. Şampiyonlar ligi gol krallarını herkez hatırlar.
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Robben’i bırakmıyorlar
Toplam 1
Yorum
Enda İnşallah bırakmazlar zira bıktık fosillerden, genç Robben bulamıyorsan başarıya hasret kalmaya mahkumsunuz Türk takımları!!!
Brahimi'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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