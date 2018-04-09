Altyapı için büyük fırsat – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Altyapı için büyük fırsat

    Altyapı için büyük fırsat

    ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nın Anadolu'daki ikinci durağı oldu.

    ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nın Anadolu'daki ikinci durağı oldu. Vodafone'un mobil ekipleri, Gaziantep'te 4 gün boyunca okul ve meydanlarda projeyi tanıtarak, 8-13 yaş arasında çocuğu olanları projeye katılmaya davet etti. Projeye katılmak isteyenler, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da geleceginkarakartali.com sitesine çocuklarının en fazla 59 saniyelik videolarını yükleyebiliyor. "Geleceğin KaraKartalı" projesinde bugüne kadar tüm 'den 2 bin 500'ü aşkın video yüklendi. Bu videolar 3 milyondan fazla kez izlendi.

    EŞİTLİK SAĞLADIK
    Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Geleceğin KaraKartal'ı projesi sayesinde genç yeteneklere fırsat eşitliği sağladıklarını söyledi. Baytorun, "Dijital teknolojiler sayesinde, Türkiye'deki çocuklar, hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun bir parçası olma konusunda aynı fırsata sahip olacak" dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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