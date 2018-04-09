Altyapı için büyük fırsat
Beşiktaş ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nın Anadolu'daki ikinci durağı Gaziantep oldu.
EŞİTLİK SAĞLADIK
Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Geleceğin KaraKartal'ı projesi sayesinde genç yeteneklere fırsat eşitliği sağladıklarını söyledi. Baytorun, "Dijital teknolojiler sayesinde, Türkiye'deki çocuklar, hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun bir parçası olma konusunda aynı fırsata sahip olacak" dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:43
-
Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
-
Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
Altyapı için büyük fırsat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.