Şenol Güneş: "Yolumuza devam ediyoruz" – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    : "Yolumuza devam ediyoruz"

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "Yolumuza devam ediyoruz"

    Göztepe karşısında baştan sona üstün bir oynadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Güzel bir sonuç aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Göztepe karşısında oyuncularının elinden geleni yaptığını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmaya istekli ve hırslı başladıklarını kaydeden deneyimli hoca, 'nın golüyle rahatladıklarını belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle maçın başından itibaren baskılı ve tempolu bir sergiledik. Önce ardından da 'in gollü geldi. Bu goller stresimizi azalttı. Tosic de farkı 3'e çıkardı. Rakibin eksik kalmasıyla gollerimizin de arkası geldi. Ortaya konulan futboldan ve galibiyetten memnunum" dedi.

    İYİ BİR PROFESYONEL
    Beşiktaş'ın hocası, ligdeki şampiyonluk yarışının oldukça çetin geçtiğini kaydederek, "Güzel bir sonuç aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Sonuna kadar mücadele edip, unvanımızı korumak istiyoruz" ifadesini kullandı. Güneş, Larin'in çok iyi bir olduğunu belirterek, ilk maçında gol atmasına çok sevindiğini de söyledi. Sırada Akhisar maçının olduğunu da hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "O maça da özel olarak hazırlanacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Deplasmanda olması bizim için fark etmez" diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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