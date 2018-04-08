Şenol Güneş: "Yolumuza devam ediyoruz"
Göztepe karşısında baştan sona üstün bir futbol oynadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Güzel bir sonuç aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz” dedi
İYİ BİR PROFESYONEL
Beşiktaş'ın hocası, ligdeki şampiyonluk yarışının oldukça çetin geçtiğini kaydederek, "Güzel bir sonuç aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Sonuna kadar mücadele edip, unvanımızı korumak istiyoruz" ifadesini kullandı. Güneş, Larin'in çok iyi bir profesyonel olduğunu belirterek, ilk maçında gol atmasına çok sevindiğini de söyledi. Sırada Akhisar maçının olduğunu da hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "O maça da özel olarak hazırlanacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Deplasmanda olması bizim için fark etmez" diye konuştu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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