Medel’den süper siftah – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’den süper siftah

    Medel’den süper siftah

    yıldız ’taki ilk golünü ’ye attı. son golünü 2015’te bulmuştu

    Siyah-beyazlı ekibin 2. golünü kaydeden yıldızı Gary , forması altında ilk golüne imza attı. Geride kalan 27 haftanın 18'inde forma giyen ve ilk yarıda oynanan karşılaşmasında ligdeki tek asistini yapan Medel, önünde attığı golle de bu sezon fileleri ilk kez havalandırmayı başardı. 26'da 'nın uzun pasında Babel topa hareketlenip savunmanın arkasına sarkarken, ceza sahası önündeki Medel'i gördü. Tecrübeli futbolcu önce düzeltti, ardından sert bir şutla farkı 2'ye çıkardı. Medel kariyerindeki son golünü İnter forması giydiği 31 Ekim 2015'te Roma'ya atmıştı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel’den süper siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN