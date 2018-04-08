Gökhan Gönül'den Tatlıses'e yanıt – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'den Tatlıses'e yanıt

    Gökhan Gönül'den Tatlıses'e yanıt

    Ünlü şarkıcı 'in Beşiktaşlı için 'Bana Fenerli olduğunu söyledi' sözlerine tecrübeli futbolcudan yanıt geldi.

    'in, ", Fenerbahçeli olduğunu söyledi" açıklamasına yanıt veren milli futbolcu, Beyaz TV'ye dikkat çekecek ifadelerde bulundu. İbrahim Tatlıses'in açıklamalarını yalanlamayan deneyimli futbolcu, polemik yaratacak sözlerden uzak durmak istediğini ifade etti.

    Gökhan Gönül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

    "30 küsür yaşındayım, polemik yaratacak konuşmaları geçtim. Ben bu formayı sırtımda taşıdığım andan itibaren, ben bu takımın parçasıyım. Bu takım için sahada gerekli mücadeleyi her zaman verdiğimi düşünüyorum ve vermeye de devam edeceğim. Akıtılması gereken bir kan varsa onu da akıtmaya devam edeceğim. O yüzden böyle polemiklere girmek istemiyorum. Ben bu takımın parçasıyım, bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beşiktaş'ın başarısından başka bir şey düşünebilir miyim? Beşiktaş forması sırtımdayken, özellikle o maçlarda nasıl oynadığıma açıp bakarsanız göreceksiniz."

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:33
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