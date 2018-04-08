Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Beşiktaş'ın scoutları gurbetçi avında
Kadrosunun yaş ortalaması yükselen Beşiktaş, gelecek sezon için operasyona başlıyor.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:16
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Sergen Yalçın: "Ligde kalmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
galah Sergen büyük takim calistirsa türkiyede sampion avrupada en az ceyrek final oynar
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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