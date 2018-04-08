Beğeni topladılar – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Beğeni topladılar

    Beğeni topladılar

    ve Vodafone'un ortaklığında hayata geçirilen, "Geleceğin KaraKartalı" projesi kapsamında dikkat çeken 4 çocuk, maçının devre arasında sahaya çıktı.

    ve Vodafone'un ortaklığında hayata geçirilen, "Geleceğin KaraKartalı" projesi kapsamında dikkat çeken 4 çocuk, maçının devre arasında sahaya çıktı. Can Duran, Mert Aynacı, Bedirhan Ergin, Serhat Aras taraftardan tam not aldı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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