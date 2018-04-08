Ahmet Nur Çebi: İpi göğüsleyen Beşiktaş olacak! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    : İpi göğüsleyen olacak!

    <a href="/index/ahmet-nur-cebi?id=166647fa-2dac-4391-8a47-c4bef2ff5991" class="" rel="tag">Ahmet Nur Çebi</a>: İpi göğüsleyen <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> olacak!

    'in 28'inci haftasında 'yi 5-1 yenen 'ta ikinci başkan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Çok güzel ve herkesin keyif aldığı bir oynandığını söyleyen Çebi, "Larin'in golü beni çok mutlu etti, çok keyif aldım. 'in muazzam bir futbolu vardı. İstekli ve arzuluydu. Takım istekli ve arzulu olduğu zaman sonuç geliyor çünkü çok iyi bir takım. Bu takımı herhalde taraftarı oynatabiliyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemesinler. Bu muhteşem taraftara binlerce kere teşekkür ediyorum, işi galiba onlar bitirecek" dedi.

    "İPİ GÖĞÜSLEYENİN BEŞİKTAŞ OLACAĞINA İNANIYORUM"

    Camianın istek ve arzusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Çebi, "Sezona nasıl başladıysak arkadaşlarımızın istek ve arzuları devam ediyor. Futbolun fıtratında bunlar var, zaman zaman yeniliyorsunuz, diğer takımlar öne geçiyor ama sonunda ipi göğüsleyenin olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    "BAŞKANIN AÇIKLAMASI TAMAMEN İYİ NİYETLİ"

    Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunu sahada gördüklerini söyleyen Çebi "'in tarzı, Larin'in golü aslında çok önemli mesajlar" dedi.
    , Beşiktaş Başkanı 'ın ile ilgili yaptığı açıklamalar ve bu açıklamaların kamuoyunda tepki çekmesi hakkında ise "Başkanın o anki açıklaması tamamen iyi niyetli. Biz 'yı hakikaten seviyoruz, bugün gol atsa da sevecektik. yenseydi de sevecektik. Demba bizim için kıymetli bir futbolcu. Başkanın duygusal bir açıklaması oldu, bunu kötü niyetli yorumlamak doğru değil. Niyet kötüyse, herkes istediği gibi niyetini kötü kullanarak iyi niyetli açıklamaları kötü niyetli gibi göstermeye çalışır. Demba'yı seviyoruz, bu bizde oynayacağı anlamına gelmez. Bizden giden birçok futbolcu var, hepsi çok kıymetli. Hepsinin Beşiktaş formasında alın teri var. Onları sevdiğimizi belirtmemizin arkasında ne gibi bir art niyet olabilir ki" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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