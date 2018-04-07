Tosun’dan 500 bin euro – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Tosun’dan 500 bin euro

    Tosun’dan 500 bin euro

    Milli forvet 'u devre arasında 22 milyon euro + bonuslar karşılığında İngiliz ekibi Everton'a satan 'ta gözler, gelecek hafta oynanacak Swansea maçına çevrildi.

    Milli forvet 'u devre arasında 22 milyon euro + bonuslar karşılığında İngiliz ekibi Everton'a satan 'ta gözler, gelecek hafta oynanacak Swansea maçına çevrildi. Bugün oynanacak derbisinde 9'uncu kez Everton forması giyecek olan Tosun Paşa, gelecek hafta da Swansea karşılaşmasında oynarsa, kulüpler arasında yapılan anlaşma gereği 'ın kasaya 500 bin euro daha girecek.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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