Tosun’dan 500 bin euro
Milli forvet Cenk Tosun'u devre arasında 22 milyon euro + bonuslar karşılığında İngiliz ekibi Everton'a satan Beşiktaş'ta gözler, gelecek hafta oynanacak Swansea maçına çevrildi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:58
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Tosun’dan 500 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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