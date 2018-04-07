Medel, Beşiktaş forması altında ilk golüne imza attı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    , forması altında ilk golüne imza attı

    Medel, Beşiktaş forması altında ilk golüne imza attı

    ’in 28. haftasında , Vodafone Park’ta ’yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Şilili yıldızı Gary , Beşiktaş forması altında ilk golüne imza attı.

    Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen , karşısında maça etkili başlarken, siyah-beyazlılar 26. dakikada ekibi önünde skoru 2-0'a getirdi. Anderson 'nın 19. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, farkı 2'ye çıkaran isim Şilili futbolcu Gary oldu. Bu gol aynı zamanda Medel'in Beşiktaş forması altında attığı ilk gol oldu. Geride kalan 27 haftanın 18'inde forma giyen ve ilk yarıda oynanan karşılaşmasında ligdeki tek asistini yapan Medel, Göztepe önünde attığı golle de bu sezon fileleri ilk kez havalandırmayı başardı. 26. dakikada Talisca'nın uzun pasında Babel topa hareketlenip savunmanın arkasına sarkarken, ceza sahası önündeki Medel'i gördü. Tecrübeli futbolcu önce düzeltti, ardından sert bir şut çıkararak farkı 2'ye yükselten isim oldu.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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