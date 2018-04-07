Lens'e büyük destek
Quaresma'nın cezası nedeniyle 5 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Lens, geride kalan maçlardaki performansıyla büyük tepki toplamıştı. Beşiktaş taraftarı Hollandalı futbolcuya Göztepe önünde büyük destek verdi.
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Göztepe karşısındaki istekli futboluyla alkış aldı. Karşılaşma boyunca rakip savunmaya sürekli pres yapan ve defansa yardıma gelerek çok top çıkaran Lens, taraftarlardan da alkış aldı. 53. dakikada Babel'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin hemen dibinden dışarı çıkarken, kaçan bu gol sonrasında siyah-beyazlı tribünler Lens'e büyük destek verdi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:29
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
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