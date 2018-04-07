Lens'e büyük destek – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Lens'e büyük destek

    Lens'e büyük destek

    'nın cezası nedeniyle 5 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Lens, geride kalan maçlardaki performansıyla büyük tepki toplamıştı. taraftarı futbolcuya önünde büyük destek verdi.

    'nın cezası nedeniyle 5 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Lens, geride kalan maçlardaki performansıyla büyük tepki toplamıştı. taraftarı futbolcuya önünde büyük destek verdi.

    Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu , Göztepe karşısındaki istekli futboluyla alkış aldı. Karşılaşma boyunca rakip savunmaya sürekli pres yapan ve defansa yardıma gelerek çok top çıkaran Lens, taraftarlardan da alkış aldı. 53. dakikada Babel'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin hemen dibinden dışarı çıkarken, kaçan bu gol sonrasında siyah-beyazlı tribünler Lens'e büyük destek verdi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens'e büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN