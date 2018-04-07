Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı

    Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı

    ’ın büyük umutlarla transfer ettiği , bir türlü istenen seviyeye gelemedi. günlerini aratırken, son dönemde fiziksel ve mental olarak da geriye gitti.

    Sezon başında büyük hedeflerle 'a imza atan , 7 aylık süreçte istediği performansı gösteremedi. , geçen sezon 'deki başarılı görüntüsünden epey uzakta kaldı.

    Milliyet'in haberine göre; Lens'in siyah-beyazlı takımdaki durum hem camiada hem de taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Sezon başından bu yana oldukça istekli olan tecrübeli futbolcu, son süreçte fiziksel ve mental olarak ciddi bir düşüş içerisine girdi.

    Fenerbahçe'deki görüntüsüyle Beşiktaş'taki son durumu arasında siyahla beyaz kadar fark olan Lens'in yaşadığı bu durumun sebepleri de bir hayli dikkat çekti.

    İki farklı futbolcu görüntüsü çizen 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki durumları şöyle:

    Fenerbahçe'deki Lens:
    -Sarı-lacivertli takımda taktik sistem Lens'e bağlıydı.
    - gibi bir isim olmasına karşın takımın yıldızı Lens idi.
    -Dick Advocaat ve teknik heyet başta olmak üzere Van Persie ve Van der Wiel gibi vatandaşlarının olması rahatlatıcı bir özellikti.
    -4-3-3 sistemini çok iyi bilen Lens, Hollanda yapısına uygun oynuyordu.
    -Fenerbahçe'de; , ve Beşiktaş maçlarındaki başarılı görüntüsü özgüven aşıladı.
    -Fenerbahçe tribünleriyle kısa sürede yakaladığı uyum başarısını getirdi.

    Beşiktaş'taki Lens:
    -'in farklı oyun yapısına uyumu gecikti.
    -Fenerbahçe'de tek yıldızken, Beşiktaş'ta Quaresma, Babel, ve diğer yıldızların gölgesinde kalması.
    -Geniş kadro ve yoğun maç trafiği.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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