Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Jeremain Lens, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Hollandalı yıldız Fenerbahçe günlerini aratırken, son dönemde fiziksel ve mental olarak da geriye gitti.
Milliyet'in haberine göre; Lens'in siyah-beyazlı takımdaki durum hem camiada hem de taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Sezon başından bu yana oldukça istekli olan tecrübeli futbolcu, son süreçte fiziksel ve mental olarak ciddi bir düşüş içerisine girdi.
Fenerbahçe'deki görüntüsüyle Beşiktaş'taki son durumu arasında siyahla beyaz kadar fark olan Lens'in yaşadığı bu durumun sebepleri de bir hayli dikkat çekti.
İki farklı futbolcu görüntüsü çizen 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki durumları şöyle:
Fenerbahçe'deki Lens:
-Sarı-lacivertli takımda taktik sistem Lens'e bağlıydı.
-Van Persie gibi bir isim olmasına karşın takımın yıldızı Lens idi.
-Dick Advocaat ve teknik heyet başta olmak üzere Van Persie ve Van der Wiel gibi vatandaşlarının olması rahatlatıcı bir özellikti.
-4-3-3 sistemini çok iyi bilen Lens, Hollanda yapısına uygun oynuyordu.
-Fenerbahçe'de; Manchester United, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki başarılı görüntüsü özgüven aşıladı.
-Fenerbahçe tribünleriyle kısa sürede yakaladığı uyum başarısını getirdi.
Beşiktaş'taki Lens:
-Şenol Güneş'in farklı oyun yapısına uyumu gecikti.
-Fenerbahçe'de tek yıldızken, Beşiktaş'ta Quaresma, Babel, Talisca ve diğer yıldızların gölgesinde kalması.
-Geniş kadro ve yoğun maç trafiği.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:44
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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