Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Göztepeli taraftarlar 'yı ıslıkladı

    Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı

    - karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar ’yı tribünlere çağırdı. Ba’nın tribünlere hareketlenmesinin ardından Göztepe tribünleri, Senegalli oyuncuyu ıslıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında , taraftarı önünde 'yi 5-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcüleri 'yı maçtan önce ve karşılaşmanın ardından bağırlarına bastı.

    Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:23
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