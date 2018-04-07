Cyle Larin Beşiktaş formasıyla golle tanıştı! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Cyle Beşiktaş formasıyla golle tanıştı!

    Cyle Larin Beşiktaş formasıyla golle tanıştı!

    'de maçında ilke kez forma şansı bulan Cyle , ilk maçında golle tanıştı.

    Beşiktaş'ın bu sezon pek şans tanımadığı Cyle , bu sezon ilk kez maçında forma şansı buldu. Larin, oyuna girdikten 4 dakika sonra Beşiktaş'ın dördüncü golünü attı.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:49
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