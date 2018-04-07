Beşiktaş Göztepe'yi 5-1 mağlup etti – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'yi 5-1 mağlup etti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'yi 5-1 mağlup etti

    'in 28. haftasında ile karşılaştı.

    'in 28. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi 5-1 kazandı. 'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada , 26. dakikada , 64. dakikada Tosic, 86. dakikada Larin ve 87. dakikada Babel kaydetti. 'nin tek golünü ise 71. dakikada Halil attı. Ayrıca mücadelenin 18. dakikasında Göztepe'de Rotman ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Göztepe ise 40 puanda kaldı.

    KARŞILAŞMADAN KARELER

    8. dakikada Castro'nun pasında topla buluşan ceza sahası çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.

    14. dakikada 'in sağ açıktan kullandığı serbest vuruşta topa kafayla vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

    19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda , Lens ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

    24. dakikada kendisine gelen geri pası kalesinden uzaklaşarak ileri göndermek isteyen Beto'nun vuruşunda, top 'in önünde kaldı. Beşiktaşlı oyuncu orta sahadan boş kaleye bekletmeden şutunu çekti, top yandan auta gitti.

    26. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel soldan taşıdığı topu dışarı çevirdi. Medel ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

    40. dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bekleyen Babel'e verdi. Babel'in uzaktan sert şutunda topu Beto çıkardı. Dönen topu tamamlamaya çalışsa da Göztepe savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.

    44. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:52
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