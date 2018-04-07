Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

48. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ, SON 20 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 20 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 20 maçtan 10'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.

İSTANBUL'DA 15 YIL SONRA

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de İstanbul'da en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. İnönü Stadı'nda 2 Mart 2003 tarihinde oynanan ve Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada siyah-beyazlılar 7-3 galip geldi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi.

Öte yandan Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi. Söz konusu dönemde İzmir ekibi 2 galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

SON 9 MAÇTA 42 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 9 maçta fileler toplam 42 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 29, Göztepe ise 13 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 9 randevuda maç başına gol ortalaması 4,66 olarak gerçekleşti.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan 47 lig maçında en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 47 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.



İŞTE İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo



Göztepe: Beto, Leo, Reıs, Tanju Kayhan, Sabri Sarıoğlu, Selçuk, Rotman, Poko, Castro, Halil, Demba Ba

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular

Bugün sakatlanan Gökhan Gönül ve kart cezalısı olan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson'ın yerine Şenol hocanın kimleri tercih edeceği merak konusuydu.

Hakem

Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.