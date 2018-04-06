Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın mensuplarına yaptığı Demba Ba açıklaması çok geniş bir kesimden tepki aldı. Twiiter'da da gündem olan açıklamalara kimisi tepki gösterirken kimi destekledi. İşte o tweetler....
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:22
-
G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
-
İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
-
"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.