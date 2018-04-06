"Sana kapımız açık" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    " kapımız açık"

    "Sana kapımız açık"

    Formaya hasret kalan Vida için Ukrayna'dan sürpriz bir iddia geldi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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