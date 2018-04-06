Orman: Demba Ba Beşiktaş'la özdeşleşen bir oyuncu

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Demba Ba'ya yönelik açıklamalarına tepki göstermesiyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli. Burada tekrar söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiğimizde bakacağımız bir futbolcu. Bizim camiamızla özdeşleşen bir oyuncu. Göztepe'de iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Söylemlerimdeki niyetim belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın" dedi.



UEFA'nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair Play uygulaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Beşiktaş'ın gündeminde olan tek şey var, o da şampiyonluk. Finansal Fair Play olarak bir sıkıntımız yok" diye konuştu.



Başkan Orman açıklamalarının ardından Yalovalı Beşiktaş taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi. Orman, ardından karayolu ile Bursa'ya geçti.