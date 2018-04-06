Kadro sıkıntısı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Kadro sıkıntısı

    Kadro sıkıntısı
    Beşiktaş'ta maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. İkizleri olduğu için izinli olan kaleci Fabri'nin dışında, 'ün sakatlığı da halen sürüyor. Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın da kart cezaları nedeniyle teknik heyetin kadro kurmakta zorlandığı ifade edildi.

    Kara Kartal'a durmak yasak
    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. İzinli Fabricio ile tedavisi süren Love antrenmana katılmazken Gökhan Gönül ile Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı geçen idman, çift kale taktik maçıyla son buldu.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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