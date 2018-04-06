Kadro sıkıntısı
Kara Kartal'a durmak yasak
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. İzinli Fabricio ile tedavisi süren Love antrenmana katılmazken Gökhan Gönül ile Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı geçen idman, çift kale taktik maçıyla son buldu.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:51
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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