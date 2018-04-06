Fikret Orman: Demba Ba transferine sezon sonunda bakacağız
Yalova’da 97’ncisi açılan Kartal Yuvası’nın açılışını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gerçekleştirdi. Açılışta ise izdiham yaşandı. Açılışta ayrıca Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve siyasi parti il başkanları da yer aldı.
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Demba Ba'ya yönelik açıklamalarına tepki göstermesiyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli. Burada tekrar söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiğimizde bakacağımız bir futbolcu. Bizim camiamızla özdeşleşen bir oyuncu. Göztepe'de iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Söylemlerimdeki niyetim belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın" dedi.
UEFA'nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair Play uygulaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Beşiktaş'ın gündeminde olan tek şey var, o da şampiyonluk. Finansal Fair Play olarak bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
Başkan Orman açıklamalarının ardından Yalovalı Beşiktaş taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi. Orman, ardından karayolu ile Bursa'ya geçti.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:22
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
Fikret Orman: Demba Ba transferine sezon sonunda bakacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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