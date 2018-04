Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Yardımcı hakemler İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz olurken 4'üncü hakemlik görevini Ali Şanaslan yapacak.



Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan Siyah Beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, oldukça eksik bir kadroya sahip olsalar da Göztepe'yi yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürmek amacında.



5 FUTBOLCU KESİN YOK 1 FUTBOLCU ŞÜPHELİ

Beşiktaş, Göztepe karşısına yarım takımdan daha fazla eksik futbolcu ile çıkacak. 5 maçlık kırmızı kart cezasını Göztepe maçı ile tamamlayacak olan Quaresma'ya geçen hafta gördükleri 4'üncü sarı kartla Oğuzhan, Atiba ve Tolgay Arslan eklenmişti. İki gün önceki antrenmanda sakatlanan ve sağ bacak adalesinde yırtık tespit edilen Vagner Love ile birlikte, oynamayacağı kesinleşen futbolcu sayısı 5 oldu. Aytemiz Alanyaspor maçını ağrılar içinde tamamlayan ve bu yüzden hafta boyunca yapılan idmanlara çıkamayan Gökhan Gönül'ün de yarın akşam sahada olması zor görünüyor. Dünkü antrenmanın kısa bir bölümünde saha kenarında koşu çalışması yapan Gökhan'ın bu akşamki çalışmaya da katılmaması durumunda maç kadrosunda olması beklenmiyor. Ancak Gökhan Gönül'ün iğne tedavisi ile hazır hale gelip maça çıkmayı istediği de gelen bilgileri arasında. Gökhan'ın bu talebine karşılık Şenol Güneş'in oyuncuyu riske etmek istemediği ve tam hazır görmediği takdirde maç kadrosuna almayacağı öğrenildi.



ŞENOL GÜNEŞ'İN TÜM PLANLARI ALT ÜST OLDU

3 oyuncunun yokluğunda antrenmanlarda Adriano'yu Medel ile birlikte orta sahada deneyen Güneş, Gökhan Gönül'ü de sakatlığından dolayı kadroya almaz ise planlarında değişiklik yapabilir. Bir çok sakat ve cezalı oyuncusu olmasına rağmen yine de derin bir kadroya sahip olan tecrübeli teknik adamın defans ve orta sahadaki bir kaç kurgu seçeneği şu şekilde:



?1-Gökhan Gönül oynamaz ise Adriano sağ bekte, Pepe-Tosic stoperde ve Caner sol bekte olacak. Orta saha Necip -Medel ikilisinden oluşacak.



2-Vida'nın sağbekte oynaması durumunda stoper ikilisi Pepe- Tosic, sol bek Caner olacak ve orta saha Adriano-Medel'e emanet edilecek.



3-Gökhan Gönül'ün sağ bekte görev alması durumunda ise defans Gökhan, Pepe, Tosic ve Caner, orta saha ise Adriano ve Medel'den kurgulanacak.

Tecrübeli teknik adamın orta saha ve defans için yukarıda yazıldığı gibi farklı seçenekleri varken hücum hattı için elindeki dört oyuncu dışında alternatifi yok gibi. Gökhan Töre'yi tam hazır olmadığı için ilk 11'e koymayı düşünmeyen Güneş, devre arası transferi Larin'e de henüz şans tanımadı. Mustafa Pektemek de bugüne kadar ilk on birde hiç oynamayan bir diğer isim olunca Güneş'in, elindeki 4 hücumcudan başka alternatifi kalmıyor. Bu isimler ise Lens, Talisca, Babel ve Negredo.



Beşiktaş'ın yarın akşam Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Fabricio- Vida, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Adriano, Lens, Talisca, Babel, Negredo



2 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Bu sezon futbolcuların aldığı cezalardan başı bir hayli ağrıyan Siyah Beyazlı takımda, iki futbolcu Göztepe karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

3'er sarı kart bulunan Tosic ve Caner yarın akşam sarı kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.