Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'ın en büyük pişmanlığı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın en büyük pişmanlığı

    Beşiktaş'ta Vagner Love ile Alvaro Negredo'nun performansları beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sezon sonunda Demba Ba ile görüşeceklerini açıkladı.


    İşte Beşiktaş'ın beklediği katkıyı alamadığı başarısız forvet oyuncuları.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:33
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