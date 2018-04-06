Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı
Beşiktaş'ta Vagner Love ile Alvaro Negredo'nun performansları beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sezon sonunda Demba Ba ile görüşeceklerini açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın beklediği katkıyı alamadığı başarısız forvet oyuncuları.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:33
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
Beşiktaş'ın en büyük pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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