Yavru Kartallar Gençler’i yıktı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Gençler’i yıktı

    Yavru Kartallar Gençler’i yıktı
    U17 Takımı, ligin 25. hafta erteleme karşılaşmasında 'ni 3-0 mağlup etti. Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde geçen siyah- beyazlılar, ikinci yarıda farklı üçe çıkardı. 'ın gollerini Oğuzhan Akgün (2) ve Almoş Kaan Kalafat attı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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