Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Turgay Demir'den yorumu!

    Turgay Demir'den <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> yorumu!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın mensuplarına yaptığı Demba Ba açıklaması çok geniş bir kesimden tepki aldı. Twiiter'da da gündem olan açıklamalara kimisi tepki gösterirken kimi destekledi. İşte o tweetler....

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:06
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