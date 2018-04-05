Tosun Paşa çıldırttı! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Tosun Paşa çıldırttı!

    Tosun Paşa çıldırttı!

    : Brighton’a attığım iki golü asla unutmayacağım Taraftarların çıldırdığını gördüm, tüylerim diken diken oldu

    Everton forması giyen milli golcü , GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olmadığını belirten Cenk, "'de tamamen farklı bir futbol oynanıyor, daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. 'taki arkadaşlarımın beni özleyeceğini biliyorum ve ben de onları özleyeceğim. Ancak benim 'de yapmam gereken çok şey var" diye konuştu. Brighton'a attığı iki golü asla unutmayacağını belirten Cenk, "Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu" diye konuştu.

    ÖNCE VATANSEVERİM
    , Alman yerine 'yi seçmesiyle ilgili olarak, "Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, ve arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu" açıklamasını yaptı. Cenk şöyle devam etti: Büyük umutlarla Everton'a geldim. , performansım artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecini atlattım. Umarım her hafta ve uzun yıllar, Everton için daha fazla önemli işler yapacağım.

    CENK iÇiN NE DEDiLER?
    Dominic Calvert-Le win: Gülümsemekten hoşlanıyor ve oldukça iyi kalpli.

    Phil Jagie lka: Herhangi bir şakadan kaçmadı, doğrudan içine atladı. Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldi ve bu da ona burada yardım etti.
    Geldi ve takımın delikanlılarından oldu.

    Sam Allardyce: Her zaman saygılı oldu. Oynama tutkusu daha da arttı. Her türlü bitiriciliğe sahip. Doğru zamanda doğru yerde olma gibi bir ustalığa da sahip.

    'ta 23 numarayı giden, Everton'a ise 14 numarayı tercih eden Cenk, "Coleman, burada 8 yıldır 23 numaralı formayı giyiyor. Ona numarayı verip vermeyeceğini sormadım bile, hiç hoş olmazdı! gibi bazı büyük yıldızlar 14 numara ile oynamıştı, ben de onu tercih ettim" dedi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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