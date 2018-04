Tosun Paşa çıldırttı!

Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olmadığını belirten Cenk, "İngiltere'de tamamen farklı bir futbol oynanıyor, daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Beşiktaş'taki arkadaşlarımın beni özleyeceğini biliyorum ve ben de onları özleyeceğim. Ancak benim İngiltere'de yapmam gereken çok şey var" diye konuştu. Brighton'a attığı iki golü asla unutmayacağını belirten Cenk, "Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu" diye konuştu.

ÖNCE VATANSEVERİM

Cenk Tosun, Alman Milli Takımı yerine Türkiye'yi seçmesiyle ilgili olarak, "Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu" açıklamasını yaptı. Cenk şöyle devam etti: Büyük umutlarla Everton'a geldim. Sam Allardyce, performansım artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecini atlattım. Umarım her hafta ve uzun yıllar, Everton için daha fazla önemli işler yapacağım.



CENK iÇiN NE DEDiLER?

Dominic Calvert-Le win: Gülümsemekten hoşlanıyor ve oldukça iyi kalpli.



Phil Jagie lka: Herhangi bir şakadan kaçmadı, doğrudan içine atladı. Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldi ve bu da ona burada yardım etti.

Geldi ve takımın delikanlılarından oldu.



Sam Allardyce: Her zaman saygılı oldu. Oynama tutkusu daha da arttı. Her türlü bitiriciliğe sahip. Doğru zamanda doğru yerde olma gibi bir ustalığa da sahip.



Beşiktaş'ta 23 numarayı giden, Everton'a ise 14 numarayı tercih eden Cenk, "Coleman, burada 8 yıldır 23 numaralı formayı giyiyor. Ona numarayı verip vermeyeceğini sormadım bile, hiç hoş olmazdı! Thierry Henry gibi bazı büyük yıldızlar 14 numara ile oynamıştı, ben de onu tercih ettim" dedi.