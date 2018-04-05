Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Trabzonsporlu yıldızın peşinde

    Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde

    Geçen yaz döneminde teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisinin transferini istemişti. Ancak yönetim, taraftar baskısından dolayı Güneş'in bu talebi gerçekleşmemişti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:12
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