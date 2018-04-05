Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu hafta oynanacak Göztepe maçı öncesi çok tartışılacak bir açıklama yaptı.
Orman, yeni sponsorla Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında 28. haftada karşılaşacakları Göztepe'nin golcüsü Demba Ba hakkında konuştu. "Demba Ba'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" ifadelerini kullanan Orman'ın bu ifadeleri tepki çekeceğe benziyor.
Göztepe bu hafta Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:03
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 13
Yorum
Seni getirtmeyeceğiz Florya-Riva'nın parasını 1 senede çarçur etti, borçlar arttı. uefa'lık olduk. Hiç bir şey yapamaz, ümüğüne çökeriz.
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Bence Ekici de Valbuena da yedek oturur. Şeşu'nun yerine Alper'e forma verir.
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Gönül dönerse Adriano ortaya
Toplam 1
Yorum
BJK'li saçma sapan isler.. Adriano orta sahada ne zaman oynadi da o bölgede katki sagladi ? Medel Necip var iste ! Olmadi genç bir isim dene..
Göztepe maçı öncesi Orman: "Demba Ba'yı Beşiktaş'ta görmek isterim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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