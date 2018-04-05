Göztepe maçı öncesi Orman: "Demba Ba'yı Beşiktaş'ta görmek isterim" – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Göztepe maçı öncesi Orman: "'yı 'ta görmek isterim"

    Göztepe maçı öncesi Orman: "Demba Ba'yı Beşiktaş'ta görmek isterim"

    Kulübü Başkanı , bu hafta oynanacak Göztepe maçı öncesi çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

    Orman, yeni sponsorla Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında 28. haftada karşılaşacakları Göztepe'nin golcüsü hakkında konuştu. "Demba Ba'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" ifadelerini kullanan Orman'ın bu ifadeleri tepki çekeceğe benziyor.

    Göztepe bu hafta 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:03
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