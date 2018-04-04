Kartal’a çifte onur – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’a çifte onur

    Kartal’a çifte onur

    Spor Ödülleri’nde Beşiktaş Yılın Takımı Ödülü’nü alırken, de Yılın Teknik Adamı seçildi

    'nin Tuzla'daki kampüsünde gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı 'a "Sporda Yılın Onur Ödülü" verildi. Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla yapılan seçimde Beşiktaş "Yılın Takımı Ödülü"nü alırken, teknik direktör de "Yılın Teknik Adamı Ödülü"ne layık görüldü. Güneş, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bütün teknik adamlarının ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Herkesin hizmeti var. Önemli olan uluslararası alanda başarı üretmektir. Öğrencilere tavsiyem; değerlerinizi kaybetmeyin. Saygıyı, sevgiyi, alçakgönüllülüğü, dürüstlüğü, çalışkanlığı kaybetmeyin. Herkes işine dört elle sarılsın" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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