Beşiktaş transfer avında! Hocalar Portekiz'de...
Talisca ve Oğuzhan'ın ayrılma ihtimaline karşı Kartal'ın hocaları hafta sonu Portekiz'de 4 maç izlediler.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
Beşiktaş transfer avında! Hocalar Portekiz'de... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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