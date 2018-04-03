Cenk'e yetişemedi!

Ligde son 3 maçında yalnızca 2 gol atabilen Beşiktaş'ta golcü sorunu devam ediyor.

Cenk'in gidişi sonrası Vagner Love'ı transfer eden Beşiktaş oyuncudan beklediği performansı alamazken, Negredo'nun performansı ise, oyuncuyu Cenk'in arkasında yedek bırakmasından dolayı eleştirilen Şenol Güneş'i haklı çıkardı.

İşte şaşırtan Cenk Tosun ve Negredo performansları kıyaslaması!