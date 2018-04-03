Cenk'e yetişemedi!
Ligde son 3 maçında yalnızca 2 gol atabilen Beşiktaş'ta golcü sorunu devam ediyor.
Cenk'in gidişi sonrası Vagner Love'ı transfer eden Beşiktaş oyuncudan beklediği performansı alamazken, Negredo'nun performansı ise, oyuncuyu Cenk'in arkasında yedek bırakmasından dolayı eleştirilen Şenol Güneş'i haklı çıkardı.
İşte şaşırtan Cenk Tosun ve Negredo performansları kıyaslaması!
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:44
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UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
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Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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