Denizlispor kavgayı yargıya taşıyacak – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    kavgayı yargıya taşıyacak

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> kavgayı yargıya taşıyacak

    1. Lig'in 29. haftasında evinde konuk ettiği Ankaragücü karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı , her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

    1. Lig'in 29. haftasında evinde konuk ettiği Ankaragücü karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı , her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

    - Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından ilk kez kameraların önüne geçen Denizlispor Başkan Yardımcısı , Ankaragücü ekibi yöneticilerinin alkollü olduğunu iddia etti.

    Rakip yöneticilerin maç başlamadan önce provakosyona başladıklarını savunan Taner Atilla, "Ankaragücü'nün başkanı maçın başından sonuna kadar her şeyi provoke etmek için yanındakiler ile birlikte büyük uğraş verdi. Maç başlamadan önce kapıları sorun ettiler. İlk golden itibaren belliydi. Bize küfür ve hakaret ettiler. Ardından darp ettiler. Yaralandık. Hastaneden rapor alıp bize kim saldırdıysa davacı olduk. Bu durumu görüntülü olarak Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Dosyaları hazırlıyoruz . Yöneticimiz , protokol tribününde taşkınlık yapılınca terbiyesizlik etmemelerini söyledi. Onlar da 'Siz terbiyesizsiniz' dediler. Yöneticimizin üzerine yürüyüp kafasına sandalye ile defalarca vurdular. Önder'in kafası yarıldı ve dikiş atıldı. Hiçbir kişi 65 yaşındaki bir adamın kafasına defalarca sandalye vurur mu? kanlar içinde yerde kalınca ben de Yiğiner'in arkasından sarılıp onu durdurmak istedim. Ama dönüp bana da vurdu. Ardından tüm yöneticiler bana saldırdı. Üzerine düştüğüm sehpa olmasa daha büyük hasarlar alabilirdim. Sadece gözüm şişti. Başkan Yiğiner'in olayları yatıştıracağı yerde yöneticilerimizin kafasına sandalye ile vurması maalesef hiç hoş bir durum değil" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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